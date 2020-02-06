Фракция "Слуга народа" после встречи с Зеленским согласилась поддержать закон о земле

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что фракция в полном составе согласилась голосовать за закон о земле. Об этом он сказал в четверг журналистам после встречи фракции с президентом Владимиром Зеленским.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", - сказал он.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вечернее заседание в четверг может затянуться до глубокой ночи в связи с рассмотрением поправок в законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

"Сегодня работаем до ночи. Мы проголосовали за это на фракции", - сказал он.

С утра в центре Киева проходят митинги против принятия закона о продаже земли.

В первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок. Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

После того, как было объявлено о подготовке к принятию закона о свободной продаже земли, в стране начались массовые протесты, а заседания парламента проходили со скандалами и потасовками депутатов. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией. С тех пор аграрии систематически перекрывают международные трассы на Украине, блокируют движение во многих городах страны.