Сирийские эксперты пока не могут оценит ущерб древнему городу Эбла из-за минной опасности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Оценить ущерб, нанесенный древнему городу Эбла за время присутствия боевиков в этом районе сирийской провинции Идлиб, не представляется возможным, эта территория еще не разминирована после освобождения. Об этом сообщил ТАСС глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд.

О переходе под контроль сирийской армии района, где расположен памятник древней цивилизации, сирийское агентство SANA сообщило 5 февраля. За восемь дней до этого правительственные войска заняли город Мааррет-эн-Нууман, второй по величине город провинции Идлиб, стоящий на стратегической трассе Дамаск - Алеппо. В окрестностях Мааррет-эн-Нуумана расположены "мертвые города" Эль-Бара и Серджилла - часть комплекса позднеантичных и ранневизантийских построек, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Посещение (Эблы) еще небезопасно, эти места пока не расчищены от мин", - сказал Хамуд, отвечая на вопрос, когда сотрудники департамента отправятся в Эблу. Такого рода поездки сирийские эксперты совершают каждый раз, когда требуется определить ущерб культурному наследию страны на освобожденных территориях. Хамуд добавил, что за время своего присутствия в районе Эблы террористы превратили его в тренировочный лагерь. По его словам, памятник подвергся разграблению, а нелегальные раскопки и рытье окопов привели к разрушениям культурных слоев.

Эбла, торговый город-государство в окрестностях современного Алеппо, одна из древнейших цивилизаций Сирии, существовал в III-II тысячелетиях до н. э. В 1964 году итальянская экспедиция под руководством Паоло Маттиэ начала раскопки на городище, известном под современным арабским названием Телль-Мардих. Археологи обнаружили архив Эблы, датируемый III тысячелетием до н. э. Ранее в интервью ТАСС глава департамента древностей и музеев Сирии сообщал, что из музея в городе Идлиб, который мятежники удерживают с 2015 года, похищено около 16 тыс. клинописных документов Эблы.