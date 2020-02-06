СМИ: Зеленский дал два дня на то, чтобы Рада приняла закон о продаже земли

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу депутатам от партии "Слуга народа" в Верховной раде принять закон о продаже земли в течение двух дней. Об этом сообщает издание "Страна", ссылаясь на очевидцев его утренней встречи с депутатами правящей партии "Слуга народа".

По ее данным, президент поставил депутатам задачу за два дня проголосовать за закон о продаже земли. Но ему возразил спикер Рады Дмитрий Разумков, который заявил, что с учетом числа поданных поправок к законопроекту на его рассмотрение уйдет минимум неделя.

Голосование по президентскому законопроекту о продаже земли стоит в повестке сегодняшнего дня работы Верховной рады. Перед началом заседания в парламент приехал сам Зеленский. После встречи с ним депутат президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что фракция в полном составе согласилась голосовать за закон о земле. Однако позже стали появляться сообщения о том, что на этой встрече полного единодушия добиться так и не удалось. Подтверждением этому могут служить слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия. Он заявил, что сегодняшнее заседание может затянуться до глубокой ночи.

В самом зале заседаний Рады депутаты от оппозиционных партий блокируют трибуну и президиум в надежде сорвать предстоящее голосование. Место спикера в президиуме заняла лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а депутаты от ее партии и "Оппозиционной платформы - За жизнь" блокируют трибуну, давая выступать депутатам лишь по другим вопросам повестки дня.

В первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тыс. правок. Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. га земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

После того, как было объявлено о подготовке к принятию закона о свободной продаже земли, в стране начались массовые протесты, а заседания парламента проходили со скандалами и потасовками депутатов. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией. С тех пор аграрии систематически перекрывают международные трассы на Украине, блокируют движение во многих городах страны.