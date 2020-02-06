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ФБР расследует около 1 тыс. дел о краже технологий Китаем

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что экономическая угроза, исходящая, по мнению Вашингтона, от Китая, является "разнообразной и многоуровневой"

ТАСС, 6 февраля. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в настоящее время расследует около 1 тыс. дел о краже технологий, в которой Вашингтон обвиняет Китай. Об этом рассказал в четверг директор ФБР Кристофер Рэй.

"У ФБР около 1000 расследований о попытках кражи Китаем технологий США во всех 56 наших отделениях, [эти расследования] охватывают каждый промышленный сектор", - сказал Рэй на пресс-конференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований. Директора ФБР цитирует агентство Reuters. По словам Рэя, экономическая угроза, исходящая, по мнению Вашингтона, от Китая, является "разнообразной и многоуровневой".

При этом директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с утверждением, что в приоритете у КНР технологии в области авиации и производства электродвигателей.

Помощник директора ФБР Джон Браун, ответственный за контрразведку, в свою очередь рассказал, что в 2019 году бюро задержало 24 человека за участие в предполагаемой краже технологий со стороны Китая, а общее число задержанных по этим основаниям в 2020 году составило к настоящему моменту 19 человек.

США неоднократно обвиняли Китай в краже американских технологий.

5 мая 2019 года президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая 2019 года внес китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября действие лицензии было продлено еще на 90 дней.

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