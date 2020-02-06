В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Впервые на Украине создано командование медицинскими силами Вооруженных сил.

"Первым командующим медицинскими силами назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко", - пишет в четверг издание АрмияInform.

По его данным, создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единым руководством. Новая структура подчиняется главнокомандующему Вооруженными силами.

Ранее Хоменко сообщил, что создание медицинскими силами должно было произойти в 2021 году. "Но руководство и оборонного ведомства, и Генерального штаба инициировали ускорение проведения реформ, в том числе по созданию единого руководства медицинскими силами", - отметил генерал.