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Пелоси усердно молится за Трампа, который, по ее мнению, "сбился с пути"

Спикер Палаты представителей Конгресса США заявила, что Трамп сбился с пути Конституции, ценностей и страны

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) заявила в четверг, что она усердно молится за президента страны Дональда Трампа, который, по ее мнению, "сбился с пути" американской Конституции и ценностей.

"Я усердно молюсь за него, потому что он так сбился с пути нашей Конституции, наших ценностей, нашей страны. <...> Он действительно нуждается в наших молитвах. Он может говорить все, что ему захочется, но я молюсь за него и делаю это искренне", - сказала Пелоси на пресс-конференции в Вашингтоне.

За пару часов до этого Трамп, выступая на ежегодном Национальном молитвенном завтраке, заявил, что ему не нравится, когда "люди используют свою веру в качестве оправдания своих поступков, которые, как им известно, являются неправильными". "Я также не люблю людей, которые говорят: "Я молюсь за тебя", хотя на самом деле знают, что это не так", - добавил глава вашингтонской администрации. Эту фразу один из журналистов и попросил Пелоси прокомментировать.

Сенат Конгресса США в среду оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках инициированной демократами процедуры импичмента. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

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