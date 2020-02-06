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Глава МИД Украины рассчитывает на возвращение порядка 100 украинцев в порядке обмена

Вадим Пристайко подчеркнул, что не хотел бы затрагивать тему обмена, чтобы не навредить семьям, ожидающим возвращения своих близких

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что рассчитывает на возвращение в страну порядка 100 украинцев в результате обмена с республиками Донбасса и с РФ.

"Я все-таки надеюсь, что это обмен в общих цифрах около 100 человек, когда нам удастся договориться окончательно", - цитирует его издание "Украинские новости".

Вместе с тем Пристайко подчеркнул, что не хотел бы затрагивать тему обмена, чтобы не навредить семьям, ожидающим возвращения своих близких. "Это очень сложный и деликатный процесс", - добавил министр.

В понедельник, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что дата будущего обмена с Донбассом будет озвучена в ближайшее время. При этом глава государства отметил, что ведутся также переговоры с российской стороной по поводу украинцев, которые осуждены или находятся под следствием в РФ. Зеленский уточнил, что большую часть этого списка составляют крымские татары.

7 сентября 2019 года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Между республиками Донбасса и Киевом первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря. В результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.

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