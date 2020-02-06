Госдеп: Помпео и Гуайдо согласились удвоить усилия для отстранения от власти Мадуро

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо согласились по итогам встречи в Вашингтоне удвоить усилия, направленные на отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с временным президентом Боливарианской Республики Венесуэла Хуаном Гуайдо и подчеркнул нашу непоколебимую поддержку его демократическому лидерству", - говорится в документе.

Помпео и Гуайдо обсудили "успешную международную поездку" лидера венесуэльской оппозиции. "Госсекретарь Помпео и временный президент Гуайдо посовещались по поводу путей, с помощью которых демократические действующие лица и международные партнеры могут вместе открыть путь к созданию переходного правительства, которое было бы ответственно за надзор над проведением свободных и честных выборов президента и выборов в Национальную ассамблею. Они согласились удвоить усилия, направленные на то, чтобы предоставить народу Венесуэлы то, что он требовал в течение многих лет: конец диктатуры Мадуро и восстановление демократии, экономического процветания и достоинства народа Венесуэлы", - утверждается в документе.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, а также Канаду и США.

В среду Гуайдо встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник лидер венесуэльской оппозиции был также приглашен на выступление Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Лидер венесуэльской оппозиции сидел недалеко от супруги Трампа Меланьи. Во время своей речи президент сообщил, что Гуайдо присутствует в зале, назвав его "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы". Он также заявил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.