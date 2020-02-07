Зеленский отправился с двухдневным визитом в Италию и Ватикан

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Италию, где проведет переговоры с руководством страны, после чего посетит и Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском.

Как ранее сообщала пресс-службе офиса президента, в пятницу у главы государства в Риме запланированы встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте. На следующий день президент Украины посетит с официальным визитом Государство Ватикан, где его примет Папа Римский Франциск. Кроме этого, Зеленский будет иметь встречу с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Призывы к миру

Глава Римско-католической церкви не раз публично призывал к прекращению конфликта на Украине. Он объявлял о сборе пожертвований в пользу пострадавшего населения страны, и Ватикан через разные гуманитарные и благотворительные организации оказал помощь в размере 16 млн евро, в том числе населению восточных районов Украины.

В начале июля 2019 года Папа Римский принимал в Ватикане верховного архиепископа, членов Постоянного синода и митрополитов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) с целью обсуждения ситуации на Украине и предоставления помощи пострадавшему населению. Выступая перед представителями УГКЦ, понтифик назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется, по его мнению, "пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями разного типа, включая попытки использовать религиозный аспект". Франциск также одобрительно высказывался относительно последних шагов на пути установления мира на Украине: встречи в нормандском формате и обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Ватикан и ПЦУ

В декабре 2018 года, после объявления о создании при поддержке Константинопольского патриархата так называемой Православной церкви Украины, высокопоставленный источник из числа ватиканских дипломатов сообщил ТАСС, что Ватикан не будет общаться с новой украинской церковью в ущерб отношениям с Русской православной церковью (РПЦ). Позже председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох отметил, что Ватикан, "несмотря на трения в православном мире", должен "продолжать развивать двусторонние отношения и с Константинополем, и с Москвой".