Пентагон выделит 11 баз для содержания граждан на карантине в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Пентагон передаст министерству здравоохранения 11 баз близ основных аэропортов страны для содержания на карантине граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

"Министр обороны Марк Эспер, как ожидается, поддержит запрос министерства здравоохранения на помещения близ 11 главных аэропортов, в которых можно разместить дополнительных пассажиров, - отметили в ведомстве. - <...> Персонал [Пентагона] не будет контактировать с эвакуированными и сведет до минимума контакты с сотрудниками, отвечающими за эвакуацию".

Зоны для карантина расположатся рядом с аэропортами Гонолулу, Чикаго, Техаса, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты, Нью-Йорка, Сиэтла, Далласа, Нью-Джерси и Детройта.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Во вторник Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным обращением "О положении страны", назвал коронавирус угрозой для США.