МИД КНР: Италия учла требование Китая и пообещала восстановить прерванное авиасообщение

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Посол Италии Лука Феррари в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Китая Цинь Ганом заявил о скором восстановлении авиарейсов в ответ на обеспокоенность Пекина разрывом воздушного сообщения между двумя странами из-за вспышки пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

"Китайская сторона решительно настаивает на том, чтобы Италия учла крайнюю и вполне уместную обеспокоенность Пекина и в кратчайший срок частично восстановила коммерческие авиарейсы", - приводит слова Цинь Гана сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул замминистра, Китай требует, чтобы Рим обеспечил защиту прав граждан КНР, находящихся на итальянской территории. Он также отметил, что отношения двух стран должны развиваться с учетом долгосрочной перспективы сотрудничества.

"Вам не следует предпринимать новых ограничительных мер", - подытожил Цинь Ган.

"Италия принимает во внимание обеспокоенность китайской стороны. В соответствии с запросом от китайских авиакомпаний мы в ближайшее время частично восстановим гражданское авиасообщение", - заявил в ответ Лука Феррари.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.