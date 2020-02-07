Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что в ближайшие дни вернется в страну

ТАСС, 7 февраля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что в ближайшие дни его мировое турне подойдет к концу и он вернется в Боливарианскую Республику. Соответствующее заявление он сделал в четверг после встречи с генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро в Вашингтоне.

"Наш международный тур подходит к концу <...> Мы уже готовим наше возвращение в страну. Да, есть риски", - сказал Гуайдо, чье выступление опубликовал в своем Twitter венесуэльский телеканал TVV.

Оппозиционер также добавил, что он со своими сторонниками продолжит "борьбу за свободу в Венесуэле". "Но мы нуждаемся в поддержке мирового сообщества", - подчеркнул он.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, Канаду и США.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.