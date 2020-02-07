Постпред при НАТО: США работают над привлечением Китая к переговорам с РФ по разоружению

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты прилагают усилия к тому, чтобы привлечь Китай к готовящимся переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, выступая в четверг в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне.

"Каждый заинтересован в начале переговоров с Россией. Мы также хотим привлечь Китай - и Россия с этим согласна - к новой договоренности по контролю над вооружениями, - сказала она. - Это включает как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений [ДСНВ, или СНВ-III], так и другие обычные и ядерные вооружения. Все, что мы делаем, должно включать Китай, поскольку Китай обладает даже большим числом ракет, чем Россия". Постпред также утверждала, что вооружения Пекина способны нанести больший разрушительный ущерб. "Администрация США готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия по привлечению Китая к новой договоренности по контролю над вооружениями", - отметила Хатчисон.

Как заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Вашингтон в скором времени начнет переговоры с Москвой по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал журналистам в четверг, что РФ приветствует диалог с США по контролю над вооружениями, однако подчеркнул, что конкретных параметров переговоров по этому вопросу пока нет.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.