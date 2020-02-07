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Помпео призвал привлечь к ответственности напавших на протестующих в Ираке

По словам госсекретаря США, провоцирующие насилие представители руководства должны быть привлечены к ответственности

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Багдад привлечь к ответственности виновных в гибели протестующих в городе Эн-Наджаф на юге Ирака. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

"Возмущены насилием в Эн-Наджафе 5 февраля, в результате которого погибли и получили ранения мирные демонстранты. Недопустимо, чтобы нападавшие оставались безнаказанными, - отметил Помпео. - Политические деятели, провоцирующие это насилие, и представители руководства, неспособные защитить права на свободу волеизъявления и собраний, должны быть привлечены к ответственности".

"Призываем правительство Ирака незамедлительно привлечь к ответственности группировки и убийц, нападающих на мирные демонстрации", - подчеркнул госсекретарь.

В среду сторонники влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра атаковали на площади Эс-Садрин палаточный лагерь протестующих, пытаясь силой заставить демонстрантов свернуть акции и покинуть место, ставшее центром антиправительственных выступлений в провинции. Между протестующими студентами и бойцами подчиняющегося ас-Садру и входящего в шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" формирования "Сарая ас-Салям" произошли ожесточенные столкновения, от брошенных бутылок с зажигательной смесью загорелись палатки участников акции протеста.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)
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