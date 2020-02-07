Экс-член Конгресса Колумбии заявила, что обладает компроматом на политическую элиту страны

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший член колумбийского Конгресса Аида Мерлано, задержанная 27 января в Венесуэле, заявила, что в ее распоряжении находится информация, которая может нанести урон политической элите Колумбии. Соответствующее заявление она сделала в четверг перед журналистами в Каракасе.

"Я всегда была опасной [для властей] из-за всей информации, с которой я работала. У меня есть доказательства, видео, аудио, письменные доказательства, сфальсифицированные контракты и тендеры. Все могут слететь [со своих постов] с доказательствами, которые у меня есть", - заявила она, чьи слова приводит газета El Tiempo.

Мерлано также обратилась к венесуэльскому правительству с просьбой защитить ее, поскольку "в Колумбии нет никаких гарантий".

В сентябре 2019 года Верховный суд Колумбии приговорил Мерлано к 15 годам лишения свободы за участие в коррупционных схемах, благодаря которому в 2018-м она стала членом Сената. В октябре экс-политик совершила побег во время посещения больницы, находящейся вне тюрьмы.

Колумбийские власти 28 января заявили, что направят запрос об экстрадиции Мерлано на имя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, а не президента Николаса Мадуро. Последний назвал это решение смешным.