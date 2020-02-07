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Выборы президента США - 2020

Буттеджадж победил по итогам кокусов в Айове с минимальным отрывом от Сандерса

Бывший мэр города Саут-Бенд получил 26,2% голосов партийных активистов

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж стал победителем по итогам состоявшихся в Айове собраний активистов Демократической партии США. Такие оценки опубликованы в четверг на сайте отделения партии в этом штате.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове в понедельник. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов из-за неполадок в работе программы, предназначенной для обработки информации о голосовании, пришлось ждать почти сутки. Это обернулось скандалом для партии и вызвало сомнения в компетентности организаторов мероприятия. Окончательные данные поступили спустя почти трое суток.

Согласно информации со всех участков, Буттеджадж получил 26,2% голосов партийных активистов, а Сандерс - 26,1%. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (18,0%), на четвертом - бывший вице-президент США Джозеф Байден (15,8%), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%).

Пока не уточняется, поддержкой какого именно числа делегатов от Айовы заручились политики. Местная газета The Des Moines Register ранее отмечала на основе данных с 99% участков, что Буттеджад и Сандерс уже могут рассчитывать минимум на 11 голосов каждый. Согласно оценкам издания, Уоррен получит не менее пяти голосов, а Байден - минимум два. Данные расчеты могут измениться.

Руководство Демократической партии США ранее уже призвало перепроверить результаты собраний активистов в Айове из-за большой задержки с публикацией данных.

Партсобрания в Айове

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, с тех пор этот штат играет в США роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла. Число делегатов от Айовы, выдвигаемых на национальные съезды партий, сравнительно невелико. На съезд республиканцев поедут 40 делегатов. На съезд демократов отправится 41 делегат, а также восемь так называемых суперделегатов - членов руководства партии в Айове, которые самостоятельно принимают решение о том, кого из претендентов на пост президента они поддержат.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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