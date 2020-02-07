NYT: компания Boeing отказалась помочь в новом расследовании катастрофы в Нидерландах

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Руководство компании Boeing ответило отказом на предложение законодателей в Нидерландах содействовать в проведении нового расследования авиакатастрофы, произошедшей в этой стране в 2009 году. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The New York Times.

В феврале 2009 года авиалайнер Boeing 737 компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама. Погибли девять человек, более 80 получили травмы. Газета в январе этого года выступила с утверждением, что сотрудники Boeing были отчасти виновны в произошедшем, однако американской компании якобы удалось убедить нидерландских следователей не заострять на этом внимание.

Как отмечает издание, после публикации указанного материала законодатели в Нидерландах решили провести новое разбирательство и выяснить, оказала ли компания Boeing влияние на ход предыдущего расследования. Они хотели задать вопросы главе американской компании Дэвиду Кэлхуну, а также попросили о содействии Национальное управление США по безопасности на транспорте (НУБТ).

В публикации отмечается, что Boeing и НУБТ направили законодателям письма, в которых ответили на их запрос отказом. В управлении, в частности, призвали доверять выводам предыдущего расследования. В Boeing отметили, что будут следовать указаниям НУБТ в данном вопросе.

В материале The New York Times, опубликованном в январе, утверждалось со ссылкой на источники и документы, что одной из причин катастрофы самолета Turkish Airlines были неполадки в работе датчика для определения высоты. Из-за них лайнер слишком сильно снизил скорость перед запланированной посадкой. Как отмечалось в публикации, сотрудники Boeing недооценили риски, связанные с неправильной работой указанного датчика, и не предоставили пилотам надлежащих инструкций относительно того, как нужно действовать в такой ситуации.

В 2019 году была приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.