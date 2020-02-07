Bloomberg: Белый дом может уволить подполковника Виндмана, давшего показания против Трампа

ТАСС, 7 февраля. Белый дом рассматривает возможность увольнения сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) подполковника Армии (сухопутных сил) США Александера Виндмана после того, как он дал показания против американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ходом дела.

Отмечается, что Белый дом намерен представить увольнение Виндмана как меру по сокращению штата сотрудников СНБ, которая никак не связана с ответными шагами в связи с дачей подполковником показаний против Трампа. Американские власти намерены перейти к конкретным действиям после того, как Сенат вынес оправдательный вердикт американскому лидеру по делу об импичменте, указывает Bloomberg.

Кроме того, как сообщили три собеседника агентства, разговаривавшие на условиях анонимности, некоторые сотрудники будут переведены из СНБ на другое место службы в связи с тем, что проявили нелояльность по отношению к хозяину Белого дома.

Отмечается, что демократы и некоторые республиканцы, по всей вероятности, выступят против отставки Виндмана. В свою очередь, источник, близкий к адвокатам сотрудника СНБ, заверил, что сам Виндман пока не получал никаких извещений о своем увольнении и намерен продолжать исполнять свои обязанности до дальнейших распоряжений.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме. Сотрудник СНБ рассказал законодателям, что после решения выступить на слушаниях по импичменту его перестали приглашать на некоторые совещания в Белом доме.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, в среду оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.