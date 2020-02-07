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Премьер Черногории обсудит закон о свободе вероисповедания с представителями церкви

Как подчеркнул Душко Маркович, речь идет не о временной приостановке закона, а о "разговоре по всем вопросам"

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Черногории Душко Маркович пообещал в ближайшее время предложить сроки начала переговоров с представителями церкви по спорному закону о свободе вероисповедания. Об этом он сообщил в пятницу порталу Vijesti.

"Речь не идет о временной приостановке закона, а о разговоре по всем вопросам и о возможности Черногорско-Приморской митрополии начать процесс оценки конституционности закона. На следующей неделе будут предложены сроки начала переговоров", - сказал премьер.

Как сообщил ранее ТАСС источник, кабмин Черногории отложит применение спорного закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви, до решения Конституционного суда Черногории и Европейского суда по правам человека.

Ранее Синод Сербской православной церкви принял решение оспорить в Конституционном суде Черногории закон о свободе вероисповедания, а также поддержать на всех правовых уровнях усилия "Адвокатской конторы Радич", которая в связи с принятием закона о вероисповедании подала иск в ЕСПЧ.

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Черногория
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