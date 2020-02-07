Постпред Туниса при ООН освобожден от должности

ТУНИС, 7 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Туниса при Организации Объединенных Наций (ООН) Монсеф Баати освобожден от своей должности. Об этом в пятницу сообщил МИД Туниса на своей официальной странице в Facebook.

"Министерство иностранных дел разъясняет, что решение об освобождении от должности тунисского посла, постоянного представителя при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, обусловлено исключительно профессиональными причинами, связанными с некачественным выполнением обязанностей и отсутствием координации и взаимодействия с министерством по рассматриваемым важным вопросам. Имеющийся у Туниса статус непостоянного члена Совета Безопасности требует проведения консультаций и предварительной координации действий с министерством в соответствии с принципиальными позициями Туниса для отстаивания национальных интересов", - говорится в заявлении МИД.

Как сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источники в администрации президента Туниса Каиса Саида, причиной увольнения Баати стало "отсутствие координации (действий) с министерством иностранных дел, с одной стороны, и представителями арабских и мусульманских стран, с другой" при работе над резолюцией, касающейся инициативы по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, так называемой "сделки века", предложенной 28 января американским президентом Дональдом Трампом.

Монсеф Баати является профессиональным дипломатом. В 2019 году, когда он уже завершил дипломатическую карьеру, его попросили вернуться на службу в МИД, чтобы представлять Тунис в ООН на период, пока Тунисская Республика будет являться непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах.