СМИ: сирийская армия освободила два поселка к югу от Алеппо и вышла к шоссе на Дамаск

ТАСС, 7 февраля. Подразделения сирийской армии при поддержке Сил национальной обороны овладели в пятницу поселками Зейтан и Барна к юго-западу от города Алеппо. Об этом сообщила телестанция Al Ekhbariya. По ее информации, в результате проведенной операции войска и ополченцы вышли к шоссе Алеппо - Дамаск в районе населенного пункта Эль-Исс.

Правительственные силы возобновили наступление на этом участке фронта 25 января после того, как бандформирования сорвали соглашение о прекращения огня в северной зоне деэскалации, установленное 12 января.

Эль-Исс находится в 30 км от города Саракиб (провинция Идлиб), в окрестностях которого армейские подразделения проводят сейчас зачистку 15 сел от террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). По плану командования ВС республики, две группировки сирийских войск, наступающие сейчас одновременно из Алеппо и Идлиба должны восстановить контроль над стратегической автострадой Алеппо - Дамаск.

Террористы контролировали этот участок шоссе с 2014 года, в результате движение транспорта в Алеппо шло по объездной дороге Атрая - Ханасир через пустыню, что увеличивало расстояние на 175 км.

Протяженность автотрассы Север - Юг составляет 432 км. Эта основная транспортная артерия, которая связывает Дамаск с промышленными районами на севере страны и экономической столицей Алеппо.