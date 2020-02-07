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Помпео обсудил с Боррелем привлечение Ирана и России к ответственности

В заявлении главы пресс-службы Госдепартамента уточняется, что речь идет о привлечении Тегерана и Москвы к ответственности за "дестабилизирующие действия"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и находящийся с официальным визитом в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в пятницу привлечение Ирана и России к ответственности за их "дестабилизирующие действия". Такое утверждение содержится в опубликованном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Во время встречи были подняты темы "перспектив мира на Ближнем Востоке, торговых отношений между США и ЕС, а также привлечения к ответственности Ирана и России за их дестабилизирующие действия". Дипломат не уточнила, о каких именно действиях идет речь.

"Они также обсудили поддержку долговременного прекращения огня и возвращение к политическому процессу как в Ливии, так и в Сирии, сотрудничество США и ЕС по Украине и поддержку демократии в Венесуэле", - говорится в сообщении.

Теги
ИранРоссияПомпео, Майкл (Майк)Боррель, Жозеп
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