Помпео обсудил с Боррелем привлечение Ирана и России к ответственности

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и находящийся с официальным визитом в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в пятницу привлечение Ирана и России к ответственности за их "дестабилизирующие действия". Такое утверждение содержится в опубликованном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Во время встречи были подняты темы "перспектив мира на Ближнем Востоке, торговых отношений между США и ЕС, а также привлечения к ответственности Ирана и России за их дестабилизирующие действия". Дипломат не уточнила, о каких именно действиях идет речь.

"Они также обсудили поддержку долговременного прекращения огня и возвращение к политическому процессу как в Ливии, так и в Сирии, сотрудничество США и ЕС по Украине и поддержку демократии в Венесуэле", - говорится в сообщении.