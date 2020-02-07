Киев рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украина - НАТО

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Киев изменил закон "Об образовании", в связи с чем рассчитывает на разблокирование Будапештом диалога Украины и НАТО. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в пятницу на встрече с главой внешнеполитического ведомства Петером Сийярто.

"С принятием 16 января 2020 года закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне", - сказал Пристайко, сообщила пресс-служба МИД.

В свою очередь, Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон об образовании, устанавливающий украинский язык единственным для обучения. Официальный Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина - НАТО и обратилась к альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

Три "языковых" модели в новом законе

В законе от 16 января, учитывая рекомендации Венецианской комиссии, выписаны три модели обучения, в частности, обучение на родном языке с 1-го по 11-й (12-й) класс будет только для коренных народов Украины, не проживающих в собственной языковой среде и не имеющих собственного государства (речь идет прежде всего о крымских татарах). Однако даже в таких классах изучение украинского будет на основательном уровне.

Вторая модель касается школ с языком национальных меньшинств, языки которых относятся к странам Евросоюза. Так, обучение в начальной школе будет вестись на языке нацменьшинства, но с 5-го класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском. С каждым годом украинского будет становиться больше, а в 9-м классе 40% предметов будут вестись на государственном языке. В старшей школе такой показатель должен составлять уже 60%.

Третья модель предусмотрена для остальных национальных общин Украины и касается обучения нацменьшинств, проживающих в своей языковой среде (прежде всего русского языка). В таком случае в начальной школе русский будет иметь равные права с украинским. А с 5-го класса не менее 80% учебного процесса будет вестись на государственном языке.