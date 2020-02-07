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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что сбили разведывательный беспилотник украинской армии

Это произошло возле населенного пункта Золотое-5, сообщил представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий

ЛУГАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по населенному пункту Золотое-5. Об этом в пятницу сообщил представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

"В ходе обстрела подразделением ПВО Народной милиции был уничтожен БПЛА противника, с помощью которого велась корректировка огня", - сообщил Осадчий.

Ранее в пятницу Осадчий сообщил, что четыре военнослужащих ЛНР погибли и четыре получили ранения в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 киевскими силовиками.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. Участники парижского саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) 9 декабря заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танков, которые должны быть отведены от линии соприкосновения в соответствии с минскими соглашениями.

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