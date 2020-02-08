{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Азербайджане наступил день тишины перед внеочередными парламентскими выборами

На 125 мест в однопалатном парламенте Азербайджана претендуют 1315 кандидатов

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. День тишины перед голосованием на внеочередных выборах в Милли меджлис (парламент) наступил в субботу в Азербайджане. Согласно законодательству страны, ровно за 24 часа до открытия избирательных участков вступает в силу запрет на любую агитацию.

Политреклама вне закона

К восьми часам утра субботы (07:00 мск) с улиц должны быть убраны рекламные постеры кандидатов, плакаты с призывами голосовать за кого-либо из них. Уже ночью их начали снимать с предназначенных для этого стендов и щитов - клеить политрекламу на стены зданий строго запрещено. В день тишины не допускается также любая агитация в пользу претендентов на телевидении, по радио, в печатных изданиях, социальных сетях. Центризбирком предупредил, что пренебрежение этими правилами будет расцениваться как нарушение закона.

Кандидаты за виртуальное пространство и личное общение

По мнению наблюдателей, агитационная кампания, предварявшая выборы, проходила спокойно. Не было митингов и теледебатов. Из всех политических сил, участвующих в выборах, - а это 19 партий - только правящая "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан" - ПЕА) получила доступ к бесплатному эфирному времени для агитации на телевидении и радио. Согласно законодательству, такое право предоставляется лишь тем партиям, кандидаты которых зарегистрированы более чем в 60 из 125 действующих в стране избирательных округов. От ПЕА зарегистрированы кандидаты по 123 округам. Но "Ени Азербайджан" отказалась от бесплатного эфира, объяснив свое решение желанием участвовать в агитации на равных условиях со всеми.

Возможность воспользоваться услугами телевидения, радио и печатных изданий на платной основе кандидатов также не привлекла: многие посчитали цены на эфирное время для агитации неоправданно высокими.

Зато достаточно активно использовались онлайн-платформы, которые охватывают широкую аудиторию избирателей, не требуя при этом больших затрат. Активно применялась также практика проведения агитации по принципу "от дома к дому", предполагающая индивидуальное общение с избирателями, многие раздавали брошюры с предвыборными программами претендентов по квартирам.

Наблюдение и экзитполы

В страну уже прибыли международные наблюдатели, которые будут отслеживать ход выборов. По данным Центризбиркома Азербайджана, аккредитовано 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций. Это почти вдвое больше, чем на прошлых парламентских выборах в 2015 году, когда мониторинг вели до 500 наблюдателей.

Самую многочисленную миссию - 380 человек - направило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Миссия СНГ состоит из 250 экспертов, Парламентской Ассамблеи Совета Европы - из 25. Впервые парламентские выборы в Азербайджане будет отслеживать также миссия Шанхайской организации сотрудничества. Международные наблюдательные миссии планируют выступить с предварительными оценками выборов 10 февраля.

Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из них более 30 тыс. представляют политические партии страны. Статус наблюдателей имеют и представители азербайджанских СМИ. Как сообщили в ЦИК, им нет необходимости проходить специальную аккредитацию, достаточно только иметь при себе редакционное удостоверение. Освещать парламентские выборы в Азербайджане будут иностранные журналисты, в том числе российские.

Центризбирком также аккредитовал три организации для проведения экзитпола. Это местный исследовательский центр "Ряй" ("Мнение"), а также американская Arthur J. Finkelstein & Associates и французская OpinionWay, которые будут проводить опрос избирателей на выходе с участков вместе с представителями двух азербайджанских неправительственных организаций.

На расстоянии 100 метров

Как сообщили в МВД Азербайджана, личный состав полиции с субботы переведен на усиленный режим работы. При этом, согласно закону, сотрудники полиции должны находиться не ближе 100 м от избирательных участков и могут войти в них только по решению участковой избирательной комиссии или по приглашению ее председателя в случаях нарушения правопорядка, а также должны покинуть участок немедленно после выполнения служебных обязанностей.

Все сотрудники полиции, задействованные в обеспечении правопорядка во время выборов, прошли специальную подготовку и предупреждены об ответственности за нарушение правил. Для них также выпущена специальная брошюра-памятка о том, как вести себя в день голосования.

Без порога явки

На 125 мест в однопалатном парламенте Азербайджана претендуют, по последним данным ЦИК, 1315 кандидатов. До 250 из них выдвинуты 19 политическими партиями, остальные - в порядке самовыдвижения или инициативными группами избирателей. С 2005 года парламентские выборы в республике проходят только по мажоритарной системе, по одномандатным округам.

В день голосования избиратели могут исполнить свой гражданский долг на 5573 избирательных участках, которые откроются в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и будут работать до 19:00 (18:00 мск). Голосования за рубежом на парламентских выборах, в отличие от президентских и референдумов, законодательство страны не предусматривает. В списки для голосования включены более 5,2 млн граждан страны.

Выборы будут считаться состоявшимися при любом числе проголосовавших: порога явки по закону нет. На прошлых парламентских выборах в 2015 году активность избирателей составила 55,7%.

Теги
Азербайджан
Реклама на ТАСС
Турция ожидает визит российской делегации для переговоров по Идлибу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС