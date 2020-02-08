В Азербайджане наступил день тишины перед внеочередными парламентскими выборами

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. День тишины перед голосованием на внеочередных выборах в Милли меджлис (парламент) наступил в субботу в Азербайджане. Согласно законодательству страны, ровно за 24 часа до открытия избирательных участков вступает в силу запрет на любую агитацию.

Политреклама вне закона

К восьми часам утра субботы (07:00 мск) с улиц должны быть убраны рекламные постеры кандидатов, плакаты с призывами голосовать за кого-либо из них. Уже ночью их начали снимать с предназначенных для этого стендов и щитов - клеить политрекламу на стены зданий строго запрещено. В день тишины не допускается также любая агитация в пользу претендентов на телевидении, по радио, в печатных изданиях, социальных сетях. Центризбирком предупредил, что пренебрежение этими правилами будет расцениваться как нарушение закона.

Кандидаты за виртуальное пространство и личное общение

По мнению наблюдателей, агитационная кампания, предварявшая выборы, проходила спокойно. Не было митингов и теледебатов. Из всех политических сил, участвующих в выборах, - а это 19 партий - только правящая "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан" - ПЕА) получила доступ к бесплатному эфирному времени для агитации на телевидении и радио. Согласно законодательству, такое право предоставляется лишь тем партиям, кандидаты которых зарегистрированы более чем в 60 из 125 действующих в стране избирательных округов. От ПЕА зарегистрированы кандидаты по 123 округам. Но "Ени Азербайджан" отказалась от бесплатного эфира, объяснив свое решение желанием участвовать в агитации на равных условиях со всеми.

Возможность воспользоваться услугами телевидения, радио и печатных изданий на платной основе кандидатов также не привлекла: многие посчитали цены на эфирное время для агитации неоправданно высокими.

Зато достаточно активно использовались онлайн-платформы, которые охватывают широкую аудиторию избирателей, не требуя при этом больших затрат. Активно применялась также практика проведения агитации по принципу "от дома к дому", предполагающая индивидуальное общение с избирателями, многие раздавали брошюры с предвыборными программами претендентов по квартирам.

Наблюдение и экзитполы

В страну уже прибыли международные наблюдатели, которые будут отслеживать ход выборов. По данным Центризбиркома Азербайджана, аккредитовано 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций. Это почти вдвое больше, чем на прошлых парламентских выборах в 2015 году, когда мониторинг вели до 500 наблюдателей.

Самую многочисленную миссию - 380 человек - направило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Миссия СНГ состоит из 250 экспертов, Парламентской Ассамблеи Совета Европы - из 25. Впервые парламентские выборы в Азербайджане будет отслеживать также миссия Шанхайской организации сотрудничества. Международные наблюдательные миссии планируют выступить с предварительными оценками выборов 10 февраля.

Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из них более 30 тыс. представляют политические партии страны. Статус наблюдателей имеют и представители азербайджанских СМИ. Как сообщили в ЦИК, им нет необходимости проходить специальную аккредитацию, достаточно только иметь при себе редакционное удостоверение. Освещать парламентские выборы в Азербайджане будут иностранные журналисты, в том числе российские.

Центризбирком также аккредитовал три организации для проведения экзитпола. Это местный исследовательский центр "Ряй" ("Мнение"), а также американская Arthur J. Finkelstein & Associates и французская OpinionWay, которые будут проводить опрос избирателей на выходе с участков вместе с представителями двух азербайджанских неправительственных организаций.

На расстоянии 100 метров

Как сообщили в МВД Азербайджана, личный состав полиции с субботы переведен на усиленный режим работы. При этом, согласно закону, сотрудники полиции должны находиться не ближе 100 м от избирательных участков и могут войти в них только по решению участковой избирательной комиссии или по приглашению ее председателя в случаях нарушения правопорядка, а также должны покинуть участок немедленно после выполнения служебных обязанностей.

Все сотрудники полиции, задействованные в обеспечении правопорядка во время выборов, прошли специальную подготовку и предупреждены об ответственности за нарушение правил. Для них также выпущена специальная брошюра-памятка о том, как вести себя в день голосования.

Без порога явки

На 125 мест в однопалатном парламенте Азербайджана претендуют, по последним данным ЦИК, 1315 кандидатов. До 250 из них выдвинуты 19 политическими партиями, остальные - в порядке самовыдвижения или инициативными группами избирателей. С 2005 года парламентские выборы в республике проходят только по мажоритарной системе, по одномандатным округам.

В день голосования избиратели могут исполнить свой гражданский долг на 5573 избирательных участках, которые откроются в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и будут работать до 19:00 (18:00 мск). Голосования за рубежом на парламентских выборах, в отличие от президентских и референдумов, законодательство страны не предусматривает. В списки для голосования включены более 5,2 млн граждан страны.

Выборы будут считаться состоявшимися при любом числе проголосовавших: порога явки по закону нет. На прошлых парламентских выборах в 2015 году активность избирателей составила 55,7%.