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Помощник госсекретаря обсудит в Вене и Лондоне вопросы контроля над вооружениями

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд 10-14 февраля посетит Вену и Лондон, где рассмотрит вопросы контроля над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, которому делегированы полномочия и функции заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, 10-14 февраля посетит Вену и Лондон, где обсудит вопросы нераспространения и контроля над вооружениями", - информировали в ведомстве.

"В Вене Форд примет участие в Международной конференции по ядерной безопасности, организованной Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также в мероприятиях и встречах на министерском уровне, - отметили в Госдепартаменте. - В Лондоне помощник госсекретаря проведет двусторонние консультации и возглавит делегацию на конференции "пятерки" (Россия, Великобритания, Китай. США и Франция - прим. ТАСС)".

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