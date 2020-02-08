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Демократы обещают подвести ключевой итог партсобраний в Айове в выходные дни

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Отделение Демократической партии Айовы планирует в выходные дни определить, поддержкой скольких делегатов предстоящего съезда заручились претенденты в президенты США на состоявшихся собраниях активистов в этом американском штате. Об этом сообщил в пятницу председатель отделения Трой Прайс на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания Эй-би-си.

"Мы распределяем делегатов национального съезда и будем заниматься этим в предстоящие выходные", - отметил Прайс. Он также информировал о решении последовать призыву председателя Демократической партии страны Тома Переса о перепроверке всех результатов кокусов. Местное отделение демократов намерено принять необходимые для этого юридические меры до полудня 10 февраля.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове в понедельник. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов из-за неполадок в работе программы, предназначенной для обработки информации о голосовании, пришлось ждать почти сутки. Это обернулось скандалом для партии и вызвало сомнения в компетентности организаторов мероприятия.

Окончательные данные поступили спустя почти трое суток. Согласно им, бывший мэр американского города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж получил 26,2% голосов партийных активистов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 26,1%. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (18,0%), на четвертом - бывший вице-президент США Джозеф Байден (15,8%), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%). Пока не уточняется самое главное, поддержкой какого именно числа делегатов от Айовы заручились политики.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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