Байден предсказал себе поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что он не одержит победу на первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир, как не одержал ее и на собраниях партийных активистов в Айове. Такое мнение Байден высказал на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, проходящих в пятницу в колледже Святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир). Трансляцию ведет телекомпания ABC.

"Я получил удар в Айове и, возможно, получу удар здесь", - сказал бывший вице-президент. "Обычно сенаторы из соседних штатов выступают хорошо", - пояснил Байден, имея в виду сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Вермонт граничит с Нью-Гэмпширом.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове в понедельник. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Бывший мэр американского города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж получил 26,2% голосов партийных активистов, Сандерс - 26,1%. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (18,0%), на четвертом - Байден (15,8%), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%).

Байден, который ранее лидировал по всем опросам общественного мнения, позднее охарактеризовал позорное для себя четвертое место в Айове как "удар под дых". После кокусов уровень поддержки бывшего вице-президента резко снизился.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.