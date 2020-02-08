{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Байден предсказал себе поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире

По словам бывшего вице-президента США, возможно, он получит такой же "удар", как в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что он не одержит победу на первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир, как не одержал ее и на собраниях партийных активистов в Айове. Такое мнение Байден высказал на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, проходящих в пятницу в колледже Святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир). Трансляцию ведет телекомпания ABC.

"Я получил удар в Айове и, возможно, получу удар здесь", - сказал бывший вице-президент. "Обычно сенаторы из соседних штатов выступают хорошо", - пояснил Байден, имея в виду сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Вермонт граничит с Нью-Гэмпширом.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове в понедельник. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Бывший мэр американского города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж получил 26,2% голосов партийных активистов, Сандерс - 26,1%. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (18,0%), на четвертом - Байден (15,8%), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%).

Байден, который ранее лидировал по всем опросам общественного мнения, позднее охарактеризовал позорное для себя четвертое место в Айове как "удар под дых". После кокусов уровень поддержки бывшего вице-президента резко снизился.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Эксперт: политика США в отношении Ирана лишь дестабилизирует Ближний Восток
Как отметил американский политолог Вали Наср, Вашингтону следует вложиться в создание нового регионального порядка, который "приведет к ослаблению напряженности и укреплению стабильности"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС