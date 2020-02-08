Кандидат-демократ заявил, что следующему лидеру США нужны новые подходы к решению проблем

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Следующий президент США должен не оглядываться на политику прошлого, а реагировать на новые вызовы, встающие перед страной. Об этом заявил в пятницу 38-летний экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Трансляцию дебатов из Колледжа святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) ведет телекомпания ABC.

"Политику прежних лет необходимо оставить в прошлом, - отметил он, явно имея в виду 77-летнего бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. - Если избиратели хотят выдвинуть кандидатом на пост президента от Демократической партии человека, имеющего самый большой опыт деятельности в Вашингтоне, то я явно не тот кандидат". "Следующему президенту США придется сталкиваться с новыми проблемами, поэтому нам необходимо, пока не поздно, изменить подходы к проблемам", - добавил он.

"Те проблемы, которые решались в прошлом, были важны для того времени, - считает Буттеджадж. - Но наступило другое время, и нам следует действовать, исходя из этого".

Ситуация на Ближнем Востоке

Буттеджадж также заявил, что американская операция, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, не привела к укреплению безопасности на Ближнем Востоке.

"То, что произошло, приблизило нас к возможности развязывания войны, - отметил Буттеджадж, отвечая на вопрос о том, был бы он готов принять решение о нанесении удара. - Все это имеет серьезные последствия для американских военнослужащих, развернутых в регионе. При принятии такого решения президент должен проводить консультации с союзниками и ни в коем случае не допускать, чтобы внутриполитические соображения влияли на его решение".

В результате политики, проводимой администрацией Трампа, добавил он, "ситуация в мире стала более опасной".

О теледебатах

Во вторых с начала нынешнего года теледебатах кандидатов-демократов участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер из Калифорнии Том Стейер и бизнесмен Эндрю Янг.

Они проходят за три дня до предстоящих 11 февраля в Нью-Гэмпшире первичных выборов, на которых будут определены делегаты на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.