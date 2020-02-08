Сенатор Уоррен заявил, что американские войска следует вывести из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. США следует вывести войска из Афганистана и положить конец самой длительной войне в своей истории. Такое мнение высказала в пятницу сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Трансляцию дебатов из Колледжа святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) ведет телекомпания ABC.

"Никто не задается вопросом по поводу этой войны, никто не видит путей решения проблемы, никто не знает, как прекратить ее, - заявила она. - Где же наши союзники? Такая ситуация не делает мир безопаснее. Что произойдет, если война будет продолжаться еще 5-10 лет? Необходимо вывести войска прямо сейчас".

В теледебатах участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер из Калифорнии Том Стейер и бизнесмен Эндрю Янг.

Они проходят за три дня до предстоящих 11 февраля в Нью-Гэмпшире первичных выборов, на которых будут определены делегаты на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.