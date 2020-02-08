WP: компания Трампа завышала цены на проживание для его охраны

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization порой взимала с охраняющей его Секретной службы по $650 за ночь проживания в своих отелях. Как отмечает в пятницу газета The Washington Post, в распоряжении которой оказались счета спецслужбы, эта сумма превышает средние расценки.

"Компания президента выставляла счета Секретной службе за аренду номеров сотрудниками, когда они охраняли Трампа. Стоимость порой достигала $650 за ночь, - утверждается в статье. - Это говорит о беспрецедентных бизнес-связях его компании с правительством".

Издание провело обзор 103 счетов, выставленных в период с января 2017 года по апрель 2018 года, общая сумма составила $471 тыс. Выписки касаются трех объектов: поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, имения в Бедминстере в штате Нью-Джерси и отеля Trump International Hotel в Вашингтоне.

В 2017 году спецслужба якобы десятки раз оплачивала номера по $650, а в 2018 - по $396. "В Бедминстере Секретная служба за коттедж с тремя спальнями за месяц заплатила $17 тыс., это высокая цена для недвижимости в этом районе, - отмечается в публикации. - Правительству выставили счет даже за те дни, когда Трампа там не было".

В компании отвергли какое-либо завышение цен. По словам вице-президента Trump Organization Эрика Трампа, номера предоставляются "по себестоимости и могут быть сданы за более высокую цену гостям". При этом он не уточнил, какая сумма подразумевается под себестоимостью.

Белый дом не стал комментировать публикацию.