В НАТО опасаются сближения российского спутника с космическим аппаратом США

ТАСС, 8 февраля. Российские аппараты, маневрирующие вблизи иностранных спутников представляют угрозу для стран Запада. Такое мнение в интервью газете Washington Examiner в четверг выразил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Как сообщает генерал, Министерство обороны России запустило небольшой спутник, который, по его словам, перешел на одну орбиту с американским разведывательным аппаратом и следовал за ним.

"До сих пор все считали [космическое] пространство безопасным убежищем. - отметил Ланата. - Это уже не так".

Генерал поставил под вопрос способность стран - участниц НАТО противостоять угрозам в космосе, подчеркнув, что эта проблема должна рассматриваться каждым государством в отдельности, а не Североатлантическим альянсом.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам заявил, что стремление НАТО включить в сферу своей оперативной деятельности космос и киберпространство подрывает систему глобальной стратегической стабильности и ведет к наращиванию напряженности.

В июне 2019 года министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса по сдерживанию в космосе. По информации источников ТАСС, космическая концепция НАТО делает особый упор на нужды противоракетной обороны, в частности использование разного рода космических сенсоров для выявления запусков и отслеживания траекторий ракет в атмосфере Земли и приоритетную защиту спутников, действующих на нужды системы ПРО.