{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В НАТО опасаются сближения российского спутника с космическим аппаратом США

Кроме того, верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Андре Ланата поставил под вопрос способность стран - участниц альянса противостоять угрозам в космосе

ТАСС, 8 февраля. Российские аппараты, маневрирующие вблизи иностранных спутников представляют угрозу для стран Запада. Такое мнение в интервью газете Washington Examiner в четверг выразил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Как сообщает генерал, Министерство обороны России запустило небольшой спутник, который, по его словам, перешел на одну орбиту с американским разведывательным аппаратом и следовал за ним.

"До сих пор все считали [космическое] пространство безопасным убежищем. - отметил Ланата. - Это уже не так".

Генерал поставил под вопрос способность стран - участниц НАТО противостоять угрозам в космосе, подчеркнув, что эта проблема должна рассматриваться каждым государством в отдельности, а не Североатлантическим альянсом.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам заявил, что стремление НАТО включить в сферу своей оперативной деятельности космос и киберпространство подрывает систему глобальной стратегической стабильности и ведет к наращиванию напряженности.

В июне 2019 года министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса по сдерживанию в космосе. По информации источников ТАСС, космическая концепция НАТО делает особый упор на нужды противоракетной обороны, в частности использование разного рода космических сенсоров для выявления запусков и отслеживания траекторий ракет в атмосфере Земли и приоритетную защиту спутников, действующих на нужды системы ПРО.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Салливан назвал улучшение отношений между Россией и США приоритетом своей работы
По словам американского посла, начинать работать над улучшением диалога Москвы и Вашингтона "нужно уже сегодня"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС