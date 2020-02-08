МИД России подтвердил проведение консультаций с Турцией по Идлибу

БОЛГАР /Республика Татарстан/, 8 февраля. /ТАСС/. Россия подтверждает договоренность с Турцией в ближайшее время провести консультации в Анкаре по Идлибу. Об этом заявил ТАСС в субботу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Действительно, есть договоренность, что в самое ближайшее время наши представители выедут в Анкару, чтобы провести предметные консультации по поводу того, что происходит в идлибской зоне деэскалации", - сказал он.