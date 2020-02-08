В Турции заявили, что курдские отряды не вышли из зоны проведения операции "Источник мира"

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и отряды "Сил народной самообороны" (СНС), которые признаны Анкарой террористическими группировками, продолжают находиться в регионе проведения ВС Турции операции "Источник мира" в Сирии. С таким утверждением выступило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

"Несмотря на достигнутое 22 октября 2019 года соглашение с Российской Федерацией, террористы РПК и СНС продолжают находиться в западных и восточных регионах зоны проведения [операции] "Источник мира". Они продолжают вести огонь по нашим подразделениям, на что мы отвечаем должным образом", - отмечается в коммюнике.

9 октября 2019 года Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. 22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики. В соответствии с этим документом российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.

29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что курды завершили отвод оттуда своих вооруженных подразделений, а с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.