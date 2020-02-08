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Саммит Россия – Африка

Эксперт: саммит Россия - Африка заложил основы для развития отношений на новом уровне

Директор Марокканского центра стратегических исследований Мухаммед Бенхамму отметил, что саммит предоставил возможность укрепить сотрудничество Москвы с африканскими странами, включая Марокко

МАРРАКЕШ /Марокко/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Саммит Россия - Африка, состоявшийся в Сочи в октябре 2019 года, заложил основы для развития отношений между РФ и африканским континентом на новом уровне. Об этом заявил в субботу в интервью корреспонденту ТАСС Мухаммед Бенхамму, директор Марокканского центра стратегических исследований (МЦСИ) - одной из наиболее авторитетных экспертных организаций в королевстве и регионе арабского Магриба.

Он принимает участие в работе 11-го Международного форума по безопасности в Марракеше (Marrakech Security Forum), который организован под патронажем короля Мухаммеда VI. Устроителями мероприятия выступают МЦСИ и Африканская федерация стратегических исследований (АФСИ). Тема нынешнего форума - "Сохранить стабильность Африки перед лицом терроризма и глобальных угроз".

"Саммит Россия - Африка в Сочи был, конечно, очень важным событием со многих точек зрения. Прежде всего, он предоставил возможность укрепить сотрудничество Москвы с африканскими странами, включая Марокко. Такого рода форумы нужны, поскольку они дают возможность лучше узнать друг друга, определить общие интересы и точки соприкосновения, инициировать обоюдовыгодные соглашения и наметить совместную стратегию действий", - отметил Бенхамму.

"Россия, как и другие крупные или средние международные игроки, стремится найти и занять свое место на африканском континенте. И в этом контексте саммит Россия - Африка в Сочи заложил основы для развития отношений между РФ и африканским континентом на новом уровне", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов РФ и Египта. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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