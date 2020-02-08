Двое экс-"беркутовцев" вернулись на Украину после освобождения в рамках обмена с Донбассом

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Бывшие сотрудники украинского спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые были переданы республикам Донбасса в рамках проведенного в конце 2019 года обмена, вернулись на Украину для продолжения участия в судебных заседаниях по делу о событиях на "майдане". Об этом в субботу сообщил их адвокат Александр Горошинский.

"Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после их обмена в рамках "нормандских договоренностей", - написал он в Facebook.

Горошинский при этом опубликовал текст открытого обращения Маринченко и Тамтуры к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Документ датирован 8 февраля. В нем заявлена позиция экс-сотрудников правоохранительных органов в отношении обмена, а также указаны причины возвращения. "Более пяти лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году", - сказано в обращении. При этом подчеркивается, что за все многолетнее время их нахождения в СИЗО "доказательств вины не нашлось".

По словам экс-"беркутовцев", они были вынуждены согласиться на обмен, так как без их участия в нем было бы невозможно освобождение еще троих сослуживцев. "После нашего освобождения под домашний арест в июле и декабре 2019 года за решеткой безосновательно оставались наши сослуживцы - Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский. Впоследствии появилась возможность их освобождения в рамках обмена на условиях "всех на всех". Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. <...> Поэтому мы были вынуждены согласиться на участие в обмене", - поясняют они.

Авторы обращения добавили, что участием в обмене они также пытались привлечь "внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года". Они подчеркнули, что приняли решение вернуться на Украину, чтобы добиться правды во время дальнейшего рассмотрения дела о преступлениях на "майдане", и заявили, что не намерены уклоняться от заседаний. "Правда - это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о "майдане", и он должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях", - заверили Маринченко и Тамтура, подчеркнув, что им скрывать нечего.

"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной рады немедленно отменить закон об амнистии "майдановцев" и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - резюмировано в обращении.

Обмен "беркутовцев"

29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. В республики Донбасса были возвращены 124 человека, в том числе 5 экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - троих передали Луганской народной республике и двоих - Донецкой народной республике. В Киев было передано 76 человек.

"Беркутовцев" за день до обмена отпустил под личное обязательство Киевский апелляционный суд, заменив меру пресечения с содержания под стражей. Решение суда было принято в отношении Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находившихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые пребывали под домашним арестом. Экс-бойцы были освобождены, несмотря на протесты радикалов.

Во время беспорядков в центре Киева 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из оружия, в том числе и снайперского, по участникам "майдана" и сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута", которые были на период следствия арестованы.