США нанесли два авиаудара в Сомали по объекту группировки "Аш-Шабаб"

ПРЕТОРИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило в субботу, что в координации с правительством Сомали нанесло 6 февраля два авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб" в районе города Джилиб.

"Согласно первоначальным оценкам, в результате один объект террористов был разрушен, и два боевика "Аш-Шабаб" получили ранения", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном портале АФРИКОМ.

"Воздушные удары - это один из способов, с помощью которых мы не позволяем "Аш-Шабаб" создавать свою инфраструктуру для дальнейших нападений", - заявил заместитель директора по операциям АФРИКОМ, бригадный генерал Брэдфорд Геринг.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.