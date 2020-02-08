{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США нанесли два авиаудара в Сомали по объекту группировки "Аш-Шабаб"

Один объект террористов был разрушен, два боевика получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило в субботу, что в координации с правительством Сомали нанесло 6 февраля два авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб" в районе города Джилиб.

"Согласно первоначальным оценкам, в результате один объект террористов был разрушен, и два боевика "Аш-Шабаб" получили ранения", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном портале АФРИКОМ.

"Воздушные удары - это один из способов, с помощью которых мы не позволяем "Аш-Шабаб" создавать свою инфраструктуру для дальнейших нападений", - заявил заместитель директора по операциям АФРИКОМ, бригадный генерал Брэдфорд Геринг.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Теги
СомалиСША
Реклама на ТАСС
Бывший министр финансов Армении Хачатрян обвиняется в растрате $3,7 млн
По данным Службы национальной безопасности Армении, он для нужд таможни приобрел 8,5 тыс. электронных замков, тогда как необходимость была всего в 2 тыс. замках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС