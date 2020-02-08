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Качиньский пообещал продолжить реформу польских судов

Лидер правящей партии "Закон и справедливость" заявил, что Варшава "не прогнется под давлением внутренних или внешних сил"

ВАРШАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о намерении продолжать реформу польской судебной системы, несмотря на то, что многие шаги Варшавы в этом направлении вызывают недовольство Брюсселя. Об этом он написал в послании, адресованном участникам проходящего в субботу съезда партии "Солидарная Польша".

"Мы не сойдем со своего пути. Мы и дальше будем реформировать судебную систему, потому что в этом нуждается Польша и ее граждане. Мы не прогнемся под давлением внутренних или внешних сил", - отметил Качиньский. Он подчеркнул, что в основополагающих европейских документах ясно сказано, что тема уклада судебной системы относится к компетенции стран-членов.

В субботу в центре Варшавы также прошла массовая демонстрация в поддержку проводимой властью реформы судебной системы. С бело-красными флагами и транспарантами ее участники заняли всю улицу перед Конституционным судом, настаивая на необходимости дальнейших изменений.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Несмотря на это в республике продолжают реформировать систему судопроизводства и принимать законы, вызывающие критику Брюсселя. Еврокомиссия регулярно отправляет в Польшу запросы и рекомендации, на которые власти страны последовательно отвечают, что реформа судов - внутреннее дело государства.

Последний принятый в Польше закон, который сейчас критикуется в Брюсселе, вводит дисциплинарную ответственность для судей за действия или бездействие, которые могут помешать или существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом.

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Польша
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