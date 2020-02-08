Президент Эквадора 12 февраля встретится с Трампом

ТАСС, 8 февраля. Президент Эквадора Ленин Морено проведет встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом в среду, 12 февраля, на территории США.

"После приглашения от Госдепартамента 12 февраля я встречусь с президентом Дональдом Трампом. Мы будем решать вопросы, нацеленные на укрепление двусторонних отношений", - написал в субботу Морено в Twitter.

Глава Эквадора также добавил, что проведет встречи с "[генсеком Организации американских государств] Луисом Альмагро, [управляющим Всемирным банком] Дэвидом Малпассом, конгрессменами, бизнесменами и соотечественниками".