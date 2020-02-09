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Кризис в Сирии

СМИ: наступающие из Идлиба и Алеппо сирийские войска встретились в районе Телль-Исс

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, военнослужащие сумели менее чем за сутки вытеснить бандформирования из 16 населенных пунктов к северу от Саракиба

ТАСС, 9 февраля. Подразделения сирийской армии, наступающие навстречу друг другу из провинций Идлиб и Алеппо, встретились в субботу в районе Телль-Исс на шоссе Алеппо - Дамаск. Об этом сообщил базирующийся в Бейруте телеканал Al Mayadeen.

По его информации, сирийские военнослужащие сумели менее чем за сутки вытеснить бандформирования из 16 населенных пунктов к северу от Саракиба и вступили в Телль-Исс. Ранее к этому району приблизилась армейская группировка, двигавшаяся со стороны юго-западных окрестностей Алеппо.

В результате проведенной операции сирийские военнослужащие выполнили задачу, поставленную командованием ВС республики, что позволит войскам восстановить в ближайшие часы контроль над всей стратегической автострадой, связывающей север и юг страны.

Террористы контролировали участок этого шоссе, от города Хама до Алеппо, с 2014 года, в результате движение транспорта шло по объездной дороге Атрая - Ханасир через пустыню, что увеличивало расстояние на 175 км. Протяженность трассы составляет 432 км. Эта основная транспортная артерия, которая связывает Дамаск с промышленными районами на севере страны и экономической столицей Алеппо.

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СирияКризис в Сирии
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