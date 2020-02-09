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По итогам экзитпола, три партии Ирландии набрали почти равное число голосов на выборах

Подсчет голосов начнется 9 февраля в десять часов утра по местному времени

ДУБЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие политические партии Ирландии Fine Gael, Fianna Fáil и Sinn Féin набрали почти одинаковое количество голосов на прошедших в субботу досрочных парламентских выборах. Таковы результаты экзитпола, проведенного национальным телеканалом RTE совместно с исследовательской компанией Ipsos MRBI.

Эти данные были обнародованы сразу после закрытия избирательных участков в 22:00 по местному времени (01:00 мск воскресенья). Согласно экзитполу, правящая консервативная партия Fine Gael получила 22,4%, национал-республиканская Sinn Féin - 22,3%, либеральная Fianna Fáil - 22,2%. Далее с большим отрывом следуют "зеленые" (7,9%), либерал-демократы (4,6%) и социал-демократы (3,4%). Погрешность социологи оценили в 1,3%. Подсчет голосов начнется в воскресенье в 10:00 (13:00 мск), а предварительные итоги будут известны предположительно в понедельник утром.

В стране с населением в 4,9 млн человек число избирателей составляет около 3,2 млн, а правом голоса обладают граждане от 18 лет. На 160 депутатских мандатов претендует 531 кандидат от 17 партий, из которых четыре политические силы впервые участвуют в парламентских выборах.

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