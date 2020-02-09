NYT: военные США и Афганистана вступили в перестрелку

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие США и Афганистана вступили в субботу в перестрелку во время выполнения совместной операции к востоку от Кабула, шесть американских солдат, предположительно, погибли. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам ее источников из числа официальных лиц США, операцию проводили в афганской провинции Нангархар. Пока нет ясности относительно того, почему стороны открыли огонь и имел ли место конфликт между военными США и Афганистана. Не уточняется, причастны ли к произошедшему боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По словам афганских официальных лиц, погибли пять или шесть военных США, а также шесть афганских солдат. Американский представитель, имя и должность которого не уточняются, сообщил журналистам газеты, что США потеряли шестерых военных. Он не пояснил, сколько из них ранены, а сколько убиты.