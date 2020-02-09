Эксперты: ухудшение ситуации в Сахеле несет угрозу всем странам Африки

МАРРАКЕШ /Марокко/, 9 февраля. /ТАСС/. Ухудшение ситуации в сфере безопасности в зоне африканского Сахеля, где расположены Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, представляет угрозу для всех государств континента. Об этом говорится в обнародованном в субботу совместном заявлении участников 11-го Международного форума по безопасности в Марракеше (Marrakech Security Forum), который проходит под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI.

Организаторами мероприятия выступают Марокканский центр стратегических исследований и Африканская федерация стратегических исследований. Тема нынешней встречи - "Сохранить стабильность Африки перед лицом терроризма и глобальных угроз".

"Ухудшение ситуации в сфере безопасности в зоне африканского Сахеля представляет собой реальную угрозу для всех государств континента и даже за его пределами", - подчеркнули эксперты. По их мнению, "настало время сплотить ряды, чтобы выработать глобальный, инклюзивный подход, который позволит дать окончательный ответ на присутствие террористических движений и группировок в Сахеле".

Угроза стабильности и существованию

"Такие ответные меры должны охватить не только страны Сахеля, но также государства Северной и Центральной Африки, которые страдают от тяжелых последствий кризиса, вызванного активизацией террористов, - отметили участники форума. - Необходима серьезная вовлеченность всех стран. Надо оставить в стороне все подсчеты, опасения и задние мысли, поскольку опасность неотвратима. И она угрожает не только стабильности государств Сахеля, но и самому их существованию".

"Противодействие терроризму в Сахеле должно включать меры по развитию, улучшению доступа населения к услугам социально-экономического и образовательного секторов, повышению качества управленческих решений, профессиональной интеграции молодежи, борьбе с безработицей и всеми формами социальной уязвимости и изоляции, - считают специалисты, прибывшие в Марракеш. - Жертвами продолжающегося кризиса в зоне Сахеля остаются мирные жители, прежде всего женщины и дети".

"Также в зоне Сахеля следует приложить значительные усилия в сфере безопасности, в частности принять меры по подготовке сил обороны, их оснащению, добыче качественной разведывательной информации, налаживанию партнерства и сотрудничества между спецслужбами, - указали участники встречи. - Угрозы безопасности в Сахеле многочисленны и взаимозависимы, и они продолжают усугубляться и расширяться. Экстремисты используют в своих интересах общинный фактор и воздействуют на молодежь, чтобы убедить ее воспринять идеологию боевиков".

"Террористы Сахеля выбирают в качестве целей своих атак людей, символизирующих местные и центральные органы власти - региональных депутатов, учителей, сотрудников органов безопасности и обороны, общинных лидеров и вождей. Они вынуждают местное население покидать свои дома и превращаться в беженцев, провоцируют гуманитарные кризисы, нехватку водных ресурсов, межобщинные конфликты", - отметили эксперты.

В фокусе - проблемы Африки

В 11-м Международном форуме по безопасности в Марракеше, который проходит в хорошо охраняемом отеле в районе Агдаль, принимают участие свыше 300 делегатов - правительственных чиновников, дипломатов и военных, юристов и экспертов в области безопасности, представителей региональных и международных организаций, а также марокканских и зарубежных СМИ.

В числе обсуждаемых вопросов - ситуация в Ливии и проблема терроризма в зоне Сахеля и Сахары, рост активности группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), "Боко харам" и других экстремистских организаций, усилия международного сообщества по урегулированию конфликтов в африканских регионах, проблема миграции африканского населения в Европу в контексте сохранения безопасности в Средиземноморье и ряд других.