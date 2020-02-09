{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: ухудшение ситуации в Сахеле несет угрозу всем странам Африки

Участники Международного форума по безопасности в Марракеше заявили, что "настало время сплотить ряды", чтобы дать "окончательный ответ на присутствие террористических движений и группировок в Сахеле"

МАРРАКЕШ /Марокко/, 9 февраля. /ТАСС/. Ухудшение ситуации в сфере безопасности в зоне африканского Сахеля, где расположены Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, представляет угрозу для всех государств континента. Об этом говорится в обнародованном в субботу совместном заявлении участников 11-го Международного форума по безопасности в Марракеше (Marrakech Security Forum), который проходит под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI.

Организаторами мероприятия выступают Марокканский центр стратегических исследований и Африканская федерация стратегических исследований. Тема нынешней встречи - "Сохранить стабильность Африки перед лицом терроризма и глобальных угроз".

"Ухудшение ситуации в сфере безопасности в зоне африканского Сахеля представляет собой реальную угрозу для всех государств континента и даже за его пределами", - подчеркнули эксперты. По их мнению, "настало время сплотить ряды, чтобы выработать глобальный, инклюзивный подход, который позволит дать окончательный ответ на присутствие террористических движений и группировок в Сахеле".

Угроза стабильности и существованию

"Такие ответные меры должны охватить не только страны Сахеля, но также государства Северной и Центральной Африки, которые страдают от тяжелых последствий кризиса, вызванного активизацией террористов, - отметили участники форума. - Необходима серьезная вовлеченность всех стран. Надо оставить в стороне все подсчеты, опасения и задние мысли, поскольку опасность неотвратима. И она угрожает не только стабильности государств Сахеля, но и самому их существованию".

"Противодействие терроризму в Сахеле должно включать меры по развитию, улучшению доступа населения к услугам социально-экономического и образовательного секторов, повышению качества управленческих решений, профессиональной интеграции молодежи, борьбе с безработицей и всеми формами социальной уязвимости и изоляции, - считают специалисты, прибывшие в Марракеш. - Жертвами продолжающегося кризиса в зоне Сахеля остаются мирные жители, прежде всего женщины и дети".

"Также в зоне Сахеля следует приложить значительные усилия в сфере безопасности, в частности принять меры по подготовке сил обороны, их оснащению, добыче качественной разведывательной информации, налаживанию партнерства и сотрудничества между спецслужбами, - указали участники встречи. - Угрозы безопасности в Сахеле многочисленны и взаимозависимы, и они продолжают усугубляться и расширяться. Экстремисты используют в своих интересах общинный фактор и воздействуют на молодежь, чтобы убедить ее воспринять идеологию боевиков".

"Террористы Сахеля выбирают в качестве целей своих атак людей, символизирующих местные и центральные органы власти - региональных депутатов, учителей, сотрудников органов безопасности и обороны, общинных лидеров и вождей. Они вынуждают местное население покидать свои дома и превращаться в беженцев, провоцируют гуманитарные кризисы, нехватку водных ресурсов, межобщинные конфликты", - отметили эксперты.

В фокусе - проблемы Африки

В 11-м Международном форуме по безопасности в Марракеше, который проходит в хорошо охраняемом отеле в районе Агдаль, принимают участие свыше 300 делегатов - правительственных чиновников, дипломатов и военных, юристов и экспертов в области безопасности, представителей региональных и международных организаций, а также марокканских и зарубежных СМИ.

В числе обсуждаемых вопросов - ситуация в Ливии и проблема терроризма в зоне Сахеля и Сахары, рост активности группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), "Боко харам" и других экстремистских организаций, усилия международного сообщества по урегулированию конфликтов в африканских регионах, проблема миграции африканского населения в Европу в контексте сохранения безопасности в Средиземноморье и ряд других.

Теги
Мухаммед VIБуркина-ФасоМалиМавританияНигерЧадЛивияМарокко
Реклама на ТАСС
NYT: военные США и Афганистана вступили в перестрелку
По данным издания, погибли до шести американцев и шесть афганских солдат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС