ООН предложила военному комитету Ливии вновь собраться в Женеве 18 февраля

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций предложила военному комитету Ливии, включающему по пять представителей от каждой из сторон конфликта, провести новую встречу в Женеве 18 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в ночь с субботы на воскресенье Миссией ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) по итогам первого раунда переговоров, проходившего с 3 по 8 февраля.

"Поскольку обе стороны согласились с необходимостью продолжения переговоров, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня, МООНПЛ предложила в качестве даты нового раунда переговоров "5+5" 18 февраля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Первый раунд завершился днем 8 февраля. Миссия напоминает в этой связи, что дискуссии в рамках военного комитета представляют собой один из трех треков межливийских переговоров, наряду с политическим и экономическим. МООНПЛ высоко оценивает тот факт, что обе стороны прибыли в Женеву, проявив "серьезную ответственность". Атмосфера дискуссий была "позитивной и профессиональной", и между сторонами имеется "консенсус по поводу важности поддержания перемирия, объявленного 12 января, а также необходимости его соблюдения".

МООНПЛ обращает внимание также на "широкий консенсус" относительно сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливии, защиты границ, ресурсов и процесса принятия национальных решений "от любого иностранного вмешательства". Говорится, кроме того, о необходимости "прекращения притока неливийских боевиков, высылки их из страны и продолжения борьбы против террористических группировок, идентифицированных ООН". Речь идет о группировках "Аль-Каида", "Исламское государство" и "Ансар аш-Шариа" (запрещены в РФ).

Миссия ООН указывает на выраженную сторонами поддержку обмена пленными и возвращения останков погибших. Что касается возвращения в свои дома внутренне перемещенных лиц, в частности в районы, где произошли столкновения, то "не было достигнуто полного взаимопонимания об оптимальных путях нормализации в этих районах".

В четверг на брифинге в Женеве спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе заявил, что речь на переговорах идет об укреплении перемирия с тем, чтобы оно трансформировалось в режим прекращения огня. По его словам, "достигнут прогресс по многим важным вопросам" и ведется работа "над несколькими пунктами разногласий, которые все еще существуют между двумя делегациями". Он не сообщил, о каких конкретно разногласиях идет речь.

Берлинская конференция

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, уничтоженной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.