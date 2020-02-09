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Участники форума в Марокко назвали превентивную дипломатию оружием в борьбе с терроризмом

В форуме приняли участие делегаты из 40 стран

МАРРАКЕШ /Марокко/, 9 февраля. /ТАСС/. Участники завершившегося 11-го Международного форума по безопасности в Марракеше (Marrakech Security Forum) высказались в субботу за использование превентивной дипломатии для профилактики терроризма во всех его проявлениях.

"Превентивная дипломатия должна быть двигателем и инструментом для профилактики и борьбы с терроризмом во всех его формах. Это должно быть подкреплено культурой диалога и посредничества для достижения прочного мира в Африканском регионе", - отмечается в итоговом коммюнике встречи, которое содержит рекомендации и предложения.

"Развитие местного, регионального и международного партнерства, а также взаимодействие участников на основе сравнительных преимуществ должно рассматриваться как единственное долгосрочное и действенное решение для эффективной борьбы с террористическими группами и преступными организациями", - подчеркнули делегаты.

Организаторами 11-го Международного форума по безопасности в Марракеше, который проходил под патронажем короля Мухаммеда VI, выступили Марокканский центр стратегических исследований и Африканская федерация стратегических исследований. Тема встречи - "Сохранить стабильность Африки перед лицом терроризма и глобальных угроз". В форуме приняли участие делегаты из 40 стран - правительственные чиновники, дипломаты и военные, юристы и эксперты в области безопасности, представители региональных и международных организаций, а также марокканских и зарубежных СМИ.

В числе обсуждавшихся вопросов были ситуация в Ливии и проблема терроризма в зоне Сахеля и Сахары, рост активности группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), "Боко харам" и других экстремистских организаций, усилия международного сообщества по урегулированию конфликтов в африканских регионах, проблема миграции африканского населения в Европу в контексте сохранения безопасности в Средиземноморье и ряд других.

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