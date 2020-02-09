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Китайская вирусная пневмония

Дипмиссия США в Китае приостанавливает услуги по предоставлению виз из-за коронавируса

В заявлении Госдепартамента говорится, что посольство и генконсульства США имеют ограниченный штат сотрудников и "могут быть не в состоянии ответить на запросы относительно визовых услуг"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Посольство и генконсульства США в Китае с 10 февраля приостанавливают услуги по предоставлению виз в связи со вспышкой вируса 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента.

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"С 10 февраля 2020 года оказание визовых услуг в посольстве США в Пекине и генконсульствах США в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено. Из-за сложившейся ситуации, связанной с новым коронавирусом, посольство и генконсульства США имеют весьма ограниченный штат сотрудников и могут быть не в состоянии ответить на запросы относительно визовых услуг", - отмечается в документе. При этом дипломаты готовы помочь в чрезвычайной ситуации.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 800 человек умерли.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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