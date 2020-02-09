Посол США: односторонние шаги Израиля по аннексии исказят план Трампа и не будут признаны

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /ТАСС/. Возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу мирный план президента США Дональда Трампа и американское признание самого этого шага. Об этом написал в воскресенье в Twitter посол США в еврейском государстве Дэвид Фридман.

"Видение мира президента Трампа является результатом более чем трехлетних тесных консультаций между президентом, премьер-министром [Израиля] Биньямином Нетаньяху и их высокопоставленными командами. Как США уже заявляли ранее, распространение израильского законодательства на территории, которые должны отойти Израилю по плану ("сделка века" Трампа - прим. ТАСС), может произойти после завершения процесса составления карт совместной американо-израильской комиссией. Любые односторонние действия до завершения работы комиссии ставят под угрозу план и американское признание [распространения суверенитета]", - написал Фридман.

Американский посол сообщил о том, что США и Израиль создадут совместную комиссию по распространению израильского законодательства на части Западного берега реки Иордан в ходе телефонного брифинга 29 января. Днем ранее Нетаньяху принимал участие в Вашингтоне в обнародовании Трампом основных положений его предложения по ближневосточному урегулированию. Сразу после этого премьер заявил на брифинге для журналистов в Вашингтоне, что надеется, что уже 2 февраля правительство Израиля сможет утвердить распространение израильского законодательства на долину реки Иордан, но этого до сих пор не произошло.

29 января министр туризма Израиля Ярив Левин, сопровождавший премьера в ходе поездки в Вашингтон, заявил, что вопрос о распространении израильского законодательства на части Западного берега все же не будет вынесен на утверждение израильского кабинета 2 февраля, так как необходима тщательная подготовка, а для этого "нет технической возможности". Сам Нетаньяху, выступая 8 февраля в крупном поселении Маале-Адумим, заявил, что Израиль уже начал работу над картами районов на Западном берегу, которые должны отойти еврейскому государству в соответствии с планом Трампа. Глава кабмина пообещал, что этот процесс будет быстрым. Фридман же в воскресенье сказал журналистам, что не уверен, что американо-израильская комиссия сумеет завершить работу до назначенных на 2 марта в Израиле повторных парламентских выборов, сообщает израильское государственное радио Kan.