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Президент ЮАР стал председателем Африканского союза

На этом посту Сирил Рамапоса пробудет год

ПРЕТОРИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса избран в воскресенье на пост председателя Африканского союза (АС) сроком на один год. Об этом сообщил секретариат этой крупнейшей организации континента на своей странице в "Твиттере".

"От нас всех зависит построение процветающей и мирной Африки, - заявил президент ЮАР. - Мы должны принять меры для того, чтобы не позволять государствам, находящимся за пределами нашего континента, разжигать в Африке конфликты и развязывать чужими руками войны".

Избрание состоялось на проходящем в эфиопской столице Аддис-Абебе саммите Африканского союза. Полномочия председателя перешли к Сирилу Рамапосе от президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на основе механизма ротации.

Президент ЮАР уже определил две важнейшие миротворческие темы своего председательства: урегулирование положения в Ливии и полная реализация мирного соглашения в Южном Судане. "Кризис в Ливии является региональной проблемой и он должен быть решен усилиями самих африканцев", - заявил на саммите Сирил Рамапоса. Позицию Претории усиливает тот факт, что ЮАР на протяжении 2020 года занимает пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Перед ЮАР в качестве председателя стоит также важнейшая задача обеспечить с 1 июля начало торговых операций в Африканской континентальной зоне свободой торговли (AfCFTA). Объединяющая 54 страны континента с общим населением в 1,27 млрд человек, эта зона должна приступить к практическому функционированию.

Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб-квартира АС находится в Аддис-Абебе.

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