Нетаньяху: Израиль не будет ставить под угрозу план Трампа односторонними шагами

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /ТАСС/. Израиль не намерен односторонними шагами ставить под угрозу возможность признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В Вашингтоне во время моего последнего визита мы [Нетаньяху и Трамп 28 января] сотворили историю. Мы представили американский план, согласно которому США признают наш [Израиля] суверенитет над долиной реки Иордан, северной оконечностью Мертвого моря и всеми без исключения поселениями на Западном берегу реки Иордан и окружающей их территорией. Это признание - главное, это то, чего мы добились, чего я добился по результатам совместной работы. Мы не хотим ставить это под угрозу, мы работаем ответственно и прозорливо", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

По словам Нетаньяху, чтобы добиться признания Вашингтоном аннексии территорий на Западном берегу, "требуется точное нанесение на карту этих территорий, всей территории периметром в 800 км". "Работа началась, израильская команда начала работу, и эта работа будет завершена. США и мы договорились, что когда весь процесс будет завершен, мы передадим в кабинет министров [Израиля] это [аннексию частей Западного берега] на утверждение", - добавил он.

В воскресенье посол США в Израиле Дэвид Фридман написал в Twitter, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу мирный план Трампа и американское признание самой будущей аннексии. Глава американской дипмиссии еще 29 января сообщил, что США и Израиль создадут совместную комиссию по распространению израильского законодательства на части Западного берега. Днем ранее Нетаньяху принимал участие в Вашингтоне в обнародовании Трампом основных положений его предложения по ближневосточному урегулированию. Сразу после этого премьер заявил на брифинге для журналистов, что надеется, что уже 2 февраля правительство Израиля сможет утвердить распространение израильского законодательства на долину реки Иордан.

29 января министр туризма Израиля Ярив Левин, сопровождавший премьера в ходе поездки в Вашингтон, заявил, что вопрос о распространении израильского законодательства на части Западного берега не будет вынесен на утверждение израильского кабинета 2 февраля, так как необходима тщательная подготовка, а сейчас для этого "нет технической возможности". Нетаньяху, выступая 8 февраля в крупном поселении Маале-Адумим, заявил, что Израиль уже начал работу над картами районов на Западном берегу, которые должны отойти еврейскому государству в соответствии с планом Трампа.

Мирный план Трампа

28 января Трамп объявил ключевые положения "сделки века" - плана палестино-израильского мирного урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Президент Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.