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Нетаньяху: Израиль не будет ставить под угрозу план Трампа односторонними шагами

По словам израильского премьера, чтобы добиться признания Вашингтоном аннексии территорий на Западном берегу, "требуется точное нанесение на карту этих территорий, всей территории периметром в 800 км"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /ТАСС/. Израиль не намерен односторонними шагами ставить под угрозу возможность признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В Вашингтоне во время моего последнего визита мы [Нетаньяху и Трамп 28 января] сотворили историю. Мы представили американский план, согласно которому США признают наш [Израиля] суверенитет над долиной реки Иордан, северной оконечностью Мертвого моря и всеми без исключения поселениями на Западном берегу реки Иордан и окружающей их территорией. Это признание - главное, это то, чего мы добились, чего я добился по результатам совместной работы. Мы не хотим ставить это под угрозу, мы работаем ответственно и прозорливо", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

По словам Нетаньяху, чтобы добиться признания Вашингтоном аннексии территорий на Западном берегу, "требуется точное нанесение на карту этих территорий, всей территории периметром в 800 км". "Работа началась, израильская команда начала работу, и эта работа будет завершена. США и мы договорились, что когда весь процесс будет завершен, мы передадим в кабинет министров [Израиля] это [аннексию частей Западного берега] на утверждение", - добавил он.

В воскресенье посол США в Израиле Дэвид Фридман написал в Twitter, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу мирный план Трампа и американское признание самой будущей аннексии. Глава американской дипмиссии еще 29 января сообщил, что США и Израиль создадут совместную комиссию по распространению израильского законодательства на части Западного берега. Днем ранее Нетаньяху принимал участие в Вашингтоне в обнародовании Трампом основных положений его предложения по ближневосточному урегулированию. Сразу после этого премьер заявил на брифинге для журналистов, что надеется, что уже 2 февраля правительство Израиля сможет утвердить распространение израильского законодательства на долину реки Иордан.

29 января министр туризма Израиля Ярив Левин, сопровождавший премьера в ходе поездки в Вашингтон, заявил, что вопрос о распространении израильского законодательства на части Западного берега не будет вынесен на утверждение израильского кабинета 2 февраля, так как необходима тщательная подготовка, а сейчас для этого "нет технической возможности". Нетаньяху, выступая 8 февраля в крупном поселении Маале-Адумим, заявил, что Израиль уже начал работу над картами районов на Западном берегу, которые должны отойти еврейскому государству в соответствии с планом Трампа.

Мирный план Трампа

28 января Трамп объявил ключевые положения "сделки века" - плана палестино-израильского мирного урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Президент Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

Теги
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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