СМИ: США готовы заплатить $11 млн за информацию о двух главарях группировки АКАП

ТАСС, 9 февраля. Соединенные Штаты объявили о денежном вознаграждении в размере $11 млн за информацию, которая будет способствовать поимке двух главарей действующей преимущественно в Йемене террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-awsat .

По информации газеты, Пентагон готов предложить многомиллионную награду за сведения, "которые приведут к аресту двух боевиков, являющихся претендентами на место недавно ликвидированного главаря АКАП Касема ар-Райми". Речь идет о боевиках Сааде аль-Авлаки и Халеде Батарфи. За информацию о первом террористе Вашингтон обязуется выплатить $6 млн, за сведения о втором - $5 млн.

Как отмечает издание, эта акция предпринята США в рамках американской программы "Вознаграждение за справедливость". Она также предполагает оплату услуг лицам, предоставивших информацию о местонахождении разыскиваемых Соединенными Штатами террористов.

В четверг пресс-служба Белого дома сообщила об уничтожении основателя и главаря АКАП ар-Райми в ходе проведенной в Йемене спецоперации американских сил. По данным администрации США, ар-Райми присоединился к "Аль-Каиде" (запрещена в РФ) в 1990-х годах, работая в Афганистане на Усаму бен Ладена, в последние годы он (ар-Райми) являлся заместителем нынешнего главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

По данным газеты The New York Times, США в течение нескольких месяцев устанавливали, где находится ар-Райми. ЦРУ в ноябре 2019 года получило сведения о местонахождении террориста от информатора в Йемене. Позже американская разведка искала его с помощью беспилотников. США нанесли удар на территории Йемена в январе.