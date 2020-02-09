{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: США готовы заплатить $11 млн за информацию о двух главарях группировки АКАП

Речь идет о боевиках Сааде аль-Авлаки и Халеде Батарфи

ТАСС, 9 февраля. Соединенные Штаты объявили о денежном вознаграждении в размере $11 млн за информацию, которая будет способствовать поимке двух главарей действующей преимущественно в Йемене террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-awsat .

По информации газеты, Пентагон готов предложить многомиллионную награду за сведения, "которые приведут к аресту двух боевиков, являющихся претендентами на место недавно ликвидированного главаря АКАП Касема ар-Райми". Речь идет о боевиках Сааде аль-Авлаки и Халеде Батарфи. За информацию о первом террористе Вашингтон обязуется выплатить $6 млн, за сведения о втором - $5 млн.

Как отмечает издание, эта акция предпринята США в рамках американской программы "Вознаграждение за справедливость". Она также предполагает оплату услуг лицам, предоставивших информацию о местонахождении разыскиваемых Соединенными Штатами террористов.

В четверг пресс-служба Белого дома сообщила об уничтожении основателя и главаря АКАП ар-Райми в ходе проведенной в Йемене спецоперации американских сил. По данным администрации США, ар-Райми присоединился к "Аль-Каиде" (запрещена в РФ) в 1990-х годах, работая в Афганистане на Усаму бен Ладена, в последние годы он (ар-Райми) являлся заместителем нынешнего главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

По данным газеты The New York Times, США в течение нескольких месяцев устанавливали, где находится ар-Райми. ЦРУ в ноябре 2019 года получило сведения о местонахождении террориста от информатора в Йемене. Позже американская разведка искала его с помощью беспилотников. США нанесли удар на территории Йемена в январе.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Внеочередные выборы в дружелюбной обстановке. Азербайджанцы выбрали новый парламент
Эксперты еще до выборов предрекали безоговорочную победу правящей партии "Ени Азербайджан"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС